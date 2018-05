Il portiere argentino, a causa di un infortunio al ginocchio, salterà il Mondiale in Russia

Brutte notizie per la Seleción: Sergio Romero, portiere titolare dell’Argentina e vice di De Gea al Manchester United, è costretto a rinunciare al Mondiale in Russia 2018. Complice un infortunio al ginocchio destro, lo stesso che si era già acciaccato a causa di uno scontro di gioco con Diego Costa lo scorso 27 marzo, nell’amichevole tra Spagna ed Argentina, terminata con il tennistico 6 – 1 in favore degli iberici.

Il ripescato

Il ct dell’Argentina Sampaoli, con il Mondiale in Russia alle porte, è corso ai ripari convocando il portiere del Tigres Nahuel Guzman, che era stato tagliato fuori dalla lista dei convocati (gli altri due portieri argentini, oltre a Romero, sono Caballero ed Armani). Ma adesso Guzman partirà con la sua Nazionale alla volta di Russia, e toccherà a Jorge Sampaoli decidere a chi, fra i tre convocati, affidare le chiavi della porta Albiceleste. Romero, invece, tiferà la sua Nazionale dal divano di casa, costretto da un mese di recupero e riabilitazione.