L'eventuale appello sarebbe il 30 maggio, il primo turno potrebbe slittare di una settimana

Rischia di slittare di una settimana il programma dei playoff promozione di Serie B, che assegneranno l’ultimo posto nella prossima edizione del massimo campionato. Il Bari, infatti, è stato deferito al Tribunale Federale, per il ritardo nei pagamenti delle imposte Irpef e dei contributi Inps del bimestre gennaio-febbraio, e rischia di incorrere in una penalizzazione che, se comminata, andrebbe a invertire il fattore campo nella sfida di primo turno con il Cittadella, ancor più importante alla luce che il primo round si disputa in gara secca, dunque senza possibilità di appello nel match di ritorno.

Il Tribunale Federale, per venire incontro alle esigenze di maggior rapidità del processo, ha acconsentito ad anticipare l’udienza al 25 maggio, ma in caso di impugnazione da parte del Bari la pronuncia in appello arriverebbe il 30, ben quattro giorni dopo la data fissata per la sfida tra i galletti di Fabio Grosso e il Cittadella.

Il presidente di Lega B Balata e il commissario della FIGC Fabbricini si sono detti disposti al rinvio di una settimana, onde assicurare la piena regolarità di questi playoff, il che comporterebbe, a cascata, anche lo slittamento delle partite di semifinale, inizialmente previste per la prossima settimana.