“Grazie. Ci ho messo la passione. La professionalità. La serietà. È due mesi che non vedo i miei bimbi. Così fa male. Tanto male. CROTONE e i CROTONESI resteranno per sempre nel mio cuore”. Sono le parole che Walter Zenga affida ad Instagram a pochi giorni dalla retrocessione con i calabresi.

L’ex n°1 dell’Inter saluta il Crotone pubblicando un video in cui si vede il panorama dalla sua terrazza e un video in cui si vede il mare. “Ho l’amarezza dentro ma anche la gioia di aver conosciuto persone splendide disponibili gentili. Quando si va al Sud si piange due volte: quando si arriva ma, soprattutto, quando si va via” ha aggiunto l’ex portiere nella didascalia, che in passato ha allenato anche Catania e Palermo.