Fare frequenti docce e lavare spesso le lenzuola tra i consigli per limitare le allergie

La primavera è un periodo delicato per chi soffre di allergie stagionali. Pollini e acari si diffondono causando fastidi da non prendere alla leggera e che richiedono una terapia mirata e un’attenzione costante. Ma dagli Usa arrivano degli utili consigli che potrebbero facilitare la vita di tutti i giorni dei soggetti allergici.

Gli esperti dell’associazione di medici per la prevenzione EHE ritengono infatti che prevenire gli sfoghi allergici è possibile adottando alcuni accorgimenti. In casa è bene pulire spesso il pavimento ma anche tende e cuscini con l’aspirapolvere e, se si convive con un cane o un gatto, non lesinare con i bagni. I pollini e gli acari si attaccano al nostro corpo quindi, appena tornati a casa, è importante fare subito una doccia non dimenticando di lavare i capelli.

Allergia e lenzuola

Le particelle dei pollini possono annidarsi anche sulle lenzuola. Lavatele quindi una volta a settimana e non stendetele all’aperto: preferite piuttosto l’asciugatrice e, se non ne siete in possesso, lasciate asciugare in casa. La camera da letto deve rimanere il più possibile isolata quindi evitate di aprire troppo spesso le finestre o, se non potete farne a meno, limitatevi al mattino presto.

In alternativa preferite il condizionatore o il de-umidificatore e non umidificatori che al contrario favorirebbero il disperdersi di pollini e acari. Infine proteggete materassi e cuscini avvolgendoli in pellicole isolanti.

Foto da Twitter