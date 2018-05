Il bambino custodiva il coltello dalla lama di 6,5 cm nello zaino. Il padre, un conciatore di pelli, ha affermato che si trattava del suo coltello da lavoro: è stato denunciato

La polizia ha sequestrato un coltello ad un alunno di 10 anni che frequenta la classe quinta della scuola primaria a Napoli. Il bambino custodiva il coltello dalla lama di 6,5 cm nello zaino. Quando la maestra gli ha chiesto di consegnarglielo, il ragazzino non ha opposto resistenza. Il padre, un conciatore di pelli, ha affermato che si trattava del suo coltello da lavoro.

Alunno di 10 anni a scuola con coltello: sequestrato

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino avrebbe preso il coltello tra gli utensili da lavoro del padre e lo avrebbe portato a scuola. In classe, però, se ne sono accorti subito e hanno lanciato l’allarme. Sia la preside che una docente affermano che il bambino l’ha subito consegnato quando gli è stato chiesto di farlo. Il padre, che è stato immediatamente convocato in commissariato con la moglie confermando che il coltello è suo, è stato denunciato.

Non si conosce il motivo per cui il bambino, residente con in genitori nel quartiere di San Giovanni-Barra, avrebbe deciso di portare il coltello a scuola. Forse intendeva difendersi da qualche episodio di bullismo, ma è soltanto un’ipotesi.

Episodi del genere non sono nuovi nelle scuole campane. Lo scorso febbraio, infatti, all’Istituto Superiore Majorana-Bachelet di Santa Maria a Vico, un ragazzo di 17 anni sfregiò una professoressa con un coltello, dopo che questa si era rifiutata di togliergli una nota dal registro. L’insegnante, Franca Di Blasio, 54 anni, riportò una grave ferita alla guancia sinistra e una prognosi di 15 giorni. Il pm del Tribunale dei Minori di Napoli dispose il provvedimento di fermo di polizia giudiziaria per il ragazzo che venne portato in un centro di prima accoglienza.

Anche le zone “bene” non sono immuni da scene di questo tipo. Un anno fa nel quartiere Chiaia di Napoli, la polizia fermò, in una scuola secondaria, un ragazzino di 13 anni, proveniente da un contesto familiare difficile, che aveva portato in classe un coltello multiuso con una lama di 6 cm. La madre, convocata, venne invitata a sorvegliare meglio in figlio, nei confronti del quale non venne emesso alcun provvedimento.