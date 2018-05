Il gup del tribunale di Brescia lo ha assolto perché "incapace di intendere e di volere"

Arriva l’assoluzione per Abderrahim El Moukhtari, il 54enne marocchino che nel febbraio 2017 uccise con 10 coltellate la sua terapista per la riabilitazione psichiatrica Nadia Pulvirenti. Il gup del tribunale di Brescia lo ha assolto perché “incapace di intendere e di volere”.

Lo straniero era ospite di una struttura per la riabilitazione

Il delitto è stato compiuto a Iseo, in provincia di Brescia, dove lo straniero alloggiava in una struttura per la riabilitazione di persone con disabilità fisica e psichica.