Colpaccio Schachmann a Prato Nevoso. Nel primo dei tre arrivi in salita che decideranno le sorti del Giro d’Italia, è il tedesco della Quick Step a sbaragliare la concorrenza, battendo i compagni di fuga Plaza e Cattaneo giocando d’astuzia nel finale. Nella corsa alla maglia rosa, contro ogni pronostico, è Tom Dumoulin a piazzare l’affondo buono, recuperando trenta secondi su Simon Yates, in grande difficoltà sull’ultima salita.

Per la prima volta in questa edizione della corsa rosa, è la fuga del mattino ad andare in porto, pur se in forma ridotta – causa selezione da montagna – rispetto al numero degli iniziali 12 fuggitivi, prendendo rapidamente oltre un quarto d’ora di vantaggio sul gruppo, in testa al quale la Mitchelton-Scott della maglia rosa Yates non ha interesse a riprenderli, vista la posizione di classifica di chi andava a comporre la testa della corsa.

Sulla salita verso Prato Nevoso, gli attaccanti iniziano con le prime schermaglie, Mattia Cattaneo prova l’attacco, con un’accelerazione che taglia fuori parte della compagnia, ma si ritrova sempre a ruota il tedesco Schachmann, uomo Quick Step, e il redivivo Plaza, ancora in grado di reggere sulla salita nonostante i suoi trentotto anni.

Alle loro spalle, il gruppo maglia rosa vede i primi scatti ad opera di Carapaz e Miguel Angel Lopez, i due contendenti per la maglia bianca della classifica dei giovani, mente Dumoulin e Yates, Pinot e Pozzovivo, si guardano senza tentare l’attacco, almeno fino a 1,8 km dal traguardo. Qui, l’olandese prova ad affondare il colpo, seguito a ruota dalla maglia rosa e dagli altri uomini di classifica. A lanciare un nuovo assalto è Chris Froome, accompagnato da Pozzovivo e Dumoulin, mentre Yates resta attardato, senza compagni a dargli manforte, rischiando di compromettere una corsa fino a oggi dominata.

L’ordine d’arrivo

1) A. Schachmann

2) R. Plaza +10”

3) M. Cattaneo +16”

4) C. Pfingstein +1’10”

5) M. Marcato +1’26”

6) M. Morgov +1’36”

7) V. Kuznetsov +1’52”

8) J. van Edmen +3’22”

9) A. Turrini +3’29”

10) D. Ballerini +5’09”

La classifica generale

1) S. Yates

2) T. Dumoulin +28”

3) D. Pozzovivo +2’43”

4) C. Froome +3’22”

5) T. Pinot +4’24”

6) M. Lopez +4’54”

7) R. Dennis +5’09”

8) P. Bilbao +5’54”

9) R. Carapaz +5’59”

10) P. Konrad +7’05”