Lacrime amare per Giulia De Lellis, dopo la fine della storia con Andrea Damante. La fashion blogger, molto popolare sui social e seguitissima in tutti i suoi canali, è stata ospite a Uomini e Donne, dove ha ricoperto il ruolo di opinionista durante la scelta di Nilufar Addati.

Giulia De Lellis a Uomini e Donne

“Rientrare nello studio non è stato come tutte le altre volte, comunque oggi ero sola. È stato bello, diverso. Forse è stato un po’ più doloroso come se avesse rimescolato tutto quello che ho provato, tutto quello che ho vissuto, tutto quello che sto vivendo e tutto quello che ancora vivrò. Però è stata una consapevolezza che avevo bisogno di prendere ancora di più entrando lì dentro”.

Giulia si trova in un momento di “passaggio”: dopo la fine della relazione con l’ex fidanzato, sta tentando di superare le sue fragilità, proiettata in un futuro che si augura sia roseo e pieno di novità. “Mi auguro poi un giorno di trovare una persona che saprà darmi tutto quello che io so dare in amore soprattutto. Adesso voglio pensare a me stessa e mi auguro in primis di sapermi un attimino riprendere. Più forte di prima, più serena di prima e di ricominciare meglio di prima”.