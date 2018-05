Accordo fatto per il prolungamento di contratto del tecnico toscano, che ha riportato i nerazzurri in Champions

Luciano Spalletti scherza in panchina

Sono giornate particolarmente felici in casa Inter, tra i festeggiamenti per la qualificazione in Champions League – a sette anni dall’ultima volta – e la pianificazione del prossimo mercato, con i primi acquisti già chiusi e altri in fase di definizione. Nella soddisfazione generale, è pronto anche il premio per Luciano Spalletti, artefice del ritorno dei nerazzurri nell’Europa che conta: il tecnico toscano firmerà nelle prossime ore un rinnovo di contratto fino al 2021.

Decisivo, per ratificare l’accordo ormai preso da tempo, l’incontro avvenuto ieri sera con la dirigenza, al termine del quale Spalletti ha dichiarato raggiante alla stampa: “Siamo dove ci eravamo prefissati di essere, alla faccia di chi non ci credeva. Sembra di toccare il Paradiso con un dito. Il mio contratto? Oggi l’attenzione era tutta per Ancelotti, se avessero ufficializzato il mio rinnovo non lo avrebbe considerato nessuno. Ci sarà tempo per parlarne”. Per la giornata di oggi il club nerazzurro ha confermato una conferenza stampa ad Appiano Gentile, potrebbe essere l’occasione giusta per l’annuncio del prolungamento.