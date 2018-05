Il giovane esterno bianconero ritorna alla base e saluta il ritiro azzurro, complice il riacutizzarsi di una tendinite

Federico Bernardeschi lascia oggi il ritiro della Nazionale azzurra e ritorna, di fatto, a Torino.

Il recupero di Federico Bernardeschi

Per il numero 33 della Juventus sarà necessario continuare le cure per superare un guaio fisico che lo logora da diverso tempo (una tendinite che si è riacutizzata). Per questa ragione, infatti, la Juve non lo aveva convocato per il match contro il Verona nell’ultima giornata di campionato.