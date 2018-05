Primi passi verso il ritorno del centravanti spagnolo, molto gradito a Max Allegri per il nuovo attacco bianconero

La Juventus, ne avevamo parlato in tempi non sospetti, è intenzionata a riportare in bianconero Alvaro Morata. La pista che porta allo spagnolo, reduce da una stagione difficile al Chelsea, è però complicata dal prezzo del cartellino dell’attaccante, pagato 80 milioni di euro appena un anno fa dai Blues, che di certo non vorranno realizzare una minusvalenza da record, nonostante l’impatto non eccellente con il calcio della Premier League.

Nella giornata di ieri, tuttavia, si sono mossi i primi passi, non ufficiali, nell’ottica di un ritorno di Morata in bianconero. Il centravanti è stato infatti avvistato nei pressi di un hotel a 5 stelle di Milano, in compagnia del suo agente Juanma Lopez e del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici. Per il momento solo una chiacchierata amichevole, per iniziare a mettere le basi verso la trattativa vera e propria.



Morata, lo ricordiamo, ha giocato due stagioni con la maglia bianconera, tra il 2014 e il 2016, vincendo due scudetti e contribuendo in maniera significativa alla corsa verso la finale di Champions di Berlino nel 2015. A rinforzare il suo legame con l’Italia, il matrimonio con la veneta Alice Campello, che a breve darà alla luce una coppia di gemelli.