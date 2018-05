L'ex vigile urbano in pensione gestiva le finanze di una 90enne malata, che avrebbe violentato, e dietro minacce di licenziamento avrebbe anche estorto alla badante 5500 euro in 5 anni

Domenico Cillufo, 67 anni, di Castelbuono in provincia di Palermo, è stato denunciato lo scorso 13 marzo da una badante romena. L’ex vigile urbano in pensione gestiva le finanze di una 90enne malata, che avrebbe violentato, e dietro minacce di licenziamento avrebbe anche estorto alla badante 5500 euro in 5 anni, facendosi restituire la metà dei contributi Inps.

Palermo, ex vigile violenta novantenne e minaccia badante

Dal Tribunale di Termini Imerese sono venute fuori, ieri, altre notizie. La badante ha raccontato di aver comprato online una telecamera per riprendere quanto accadeva in casa dell’anziana, la quale sarebbe stata violentata dell’ex vigile urbano.

Nelle immagini analizzate dal maresciallo dei carabinieri Ernesto Nese, davanti al collegio presieduto da Vittorio Alcamo, si vede un uomo “girato, con i pantaloni abbassati, ma si riconosce chiaramente che è Cillufo. Le è salito di sopra e si sente la signora che grida: basta, basta”. La badante ha riferito anche le minacce subite: “Sei una schiava – le avrebbe detto l’uomo – Sei romena e devi stare zitta”.