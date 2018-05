La situazione era già definita ieri, oggi sono arrivate anche le conferme ufficiali sullo slittamento, a cascata, di tutti i turni

Era già nell’aria da ieri sera, adesso è anche ufficiale. Alla luce del processo che attende la sentenza sul Bari, che potrebbe scivolare in settima posizione in caso di penalizzazione di un punto per irregolarità nei pagamenti Irpef e Inps tra gennaio e febbraio, la Lega Serie B ha accordato il rinvio dei playoff di una settimana.

L’udienza in cui verrà emessa la decisione è stata infatti anticipata al 25 maggio, ma in caso di impugnazione da parte del club pugliese il successivo giudizio d’appello arriverà solo il primo di giugno. Si comincerà, quindi, il 3 giugno, con la sfida tra Bari e Cittadella (indipendentemente dal fattore campo) alle 18:30 e Venezia-Perugia in serata.

Turno preliminare (gara unica)

Domenica 3 giugno 2018 – ore 18.30 (6a – 7a)

Domenica 3 giugno 2018 – ore 21.00 (5a – 8a)

Semifinali (andata)

Mercoledì 6 giugno 2018 – ore 18.30 (6a o 7a contro 3a)

Mercoledì 6 giugno 2018 – ore 21.00 (5a o 8a contro 4a)

Semifinali (ritorno)

Domenica 10 giugno 2018 – ore 18.30 (4a contro 5a o 8a)

Domenica 10 giugno 2018 – ore 21.00 (3a contro 6a o 7a)

Finale

Mercoledì 13 giugno 2018 – ore 20.30 (andata)

Sabato 16 giugno 2018 – ore 20.30 (ritorno)