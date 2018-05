Il galeone San Josè, affondato l'8 giugno 1708, è conteso da Colombia, Spagna e Unesco. Il valore stimato del suo tesoro è di circa 14 miliardi di euro

Un galeone spagnolo affondò 310 anni fa al largo della Colombia. Qualcuno ha mantenuto per tre anni il segreto su dove si trovasse, fino a quando un robot sottomarino non lo ha rinvenuto. Si tratta del tesoro di San Josè, il cui valore sarebbe stimato in 17 miliardi di dollari. Tale ricchezza è però contesa da Spagna, Colombia e Unesco.

Il galeone affondò l’8 giugno 1708

Il galone San Josè affondò l’8 giugno 1708 sotto i cannoni dell’ammiraglio inglese Charles Wagner, con 600 uomini dell’equipaggio e il tesoro che trasportava. È ritenuto uno dei pezzi pregiati del patrimonio spagnolo, peraltro conosciuto anche come ‘il Santo Graal dei naufragi‘.

Il ritrovamento del relitto

Il relitto è stato ritrovato dalla Woods Hole Oceanographic Institution, un’istituzione privata di ricerca. Il ritrovamento è stato possibile grazie al robot sottomarino Remus 6000, dotato di sensori e telecamere in grado di arrivare a oltre 6mila metri di profondità. I resti comprendono i 62 cannoni di bronzo per difendersi e il tesoro. “In quel momento, probabilmente, ero l’unica persona al mondo che sapeva che il relitto era stato ritrovato”: ha dichiarato Jeff Kaeli, uno degli ingegneri che hanno programmato il Remus 6000. Il contenzioso tra Colombia, Spagna e Unesco