L'ala della Juventus ha accusato un problema muscolare. Il Mondiale in Russia è alle porte, ma il ct Tite può stare tranquillo: Douglas Costa partirà con il Brasile

Piccola noia muscolare per l’ala offensiva brasiliana della Juventus Douglas Costa. Il calciatore ha accusato qualche piccolo problema fisico, ma che comunque non comprometterà la sua presenza con il Brasile ai Mondiali in Russia 2018.

La situazione

Il medico della Seleção, Rodrigo Lasmar, fa il punto sulla situazione del numero 7: “Douglas Costa ha accusato un problema nella parte posteriore della coscia sinistra. Già aveva questo piccolo problema da prima, ma quando è arrivato qui gli è stato definitivamente accertato. Per questo motivo verrà valutata attentamente la sua partecipazione alla prima amichevole contro la Croazia del prossimo 3 giugno. C’è il tempo di recuperarlo in vista della Coppa del Mondo”.