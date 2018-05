Incluso nell'elenco del CT Krstajic anche il giovane difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic

C’è un po’ di Italia nelle convocazioni del nuovo CT della Serbia Krstajic per il Mondiale di Russia 2018. Il commissario tecnico, inevitabilmente, ha incluso nell’elenco dei 28 preconvocati il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, l’uomo che, a causa delle sue mancate convocazioni, era costato l’esonero al predecessore Muslin.

Con lui, presenti anche Adem Ljajic, reduce da una stagione tra alti e bassi al Torino, e, ovviamente, Aleksandar Kolarov, capitano della nazionale serba rilanciatosi nell’ultima annata alla Roma, in cui è tornato ai massimi livelli dopo l’esperienza altalenante al City.

Un po’ a sorpresa, spazio anche per il giovane della Fiorentina Milenkovic, che potrebbe ritagliarsi un posto come centrale di riserva, o semplicemente prendere l’esperienza del raduno come bagaglio formativo in vista di un futuro che lo vedrà sicuramente protagonista anche con la maglia della selezione balcanica. Questa la lista completa dei preconvocati, annunciata dalla federcalcio serba:

Questa, per chi non fosse troppo pratico con l’alfabeto cirillico, la traslitterazione in caratteri latini:

Portieri: Marko Dmitrovic, Aleksandar Jovanovic, Pedrag Rajkovic, Vladmir Stojkovic.

Difensori: Branislav Ivanovic, Aleksandar Kolarov, Nikola Milenkovic, Matija Nastasic, Milan Rodic, Antonio Rukavina, Uros Spajic, Dusko Tosic, Milos Veljkovic.

Centrocampisti: Mijat Gacinovic, Marko Grujic, Filip Kostic, Adem Ljajic, Nemanja Maksimovic, Nemanja Matic, Sergej Milinkovic-Savic, Luka Milivojevic, Nemanja Radonjic, Dusan Tadic, Andrija Zivkovic.

Attaccanti: Luka Jovic, Aleksandar Mitrovic, Aleksandar Prijovic.