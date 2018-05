L'undicenne si è recato da solo presso la sede della Croce Rossa con la sorellina cianotica

Un bambino di 11 anni ha salvato la sorellina di appena 1 anno in preda ad un attacco epilettico. Il fatto è successo mercoledì sera quando la bimba, divenuta cianotica, non respirava più. I soccorsi tardavano ad arrivare e così Samir (nome di fantasia), l’ha portata immediatamente presso la sede della Croce Rossa di Sanremo, in cui abita la famiglia.

“Non respira”, aveva detto a per di fiato ai volontari della Croce Rossa, come riporta La Stampa, “fate qualcosa per favore, presto”. Hanno subito dato il via a terapie rianimatorie e la bambina ha ripreso a respirare. La famiglia si è ritrovata successivamente presso l’ospedale ‘Giovanni Borea‘ di Sanremo, dove i medici hanno scoperto che la bimba aveva avuto un improvviso attacco epilettico, un episodio mai verificatosi prima.

I pazienti rendono omaggio a Samir

La vicenda di Samir non è passata inosservata tra i letti dell’ospedale sanremese. Carezze, sorrisi e qualche caramella sono arrivati dalle altre persone ricoverate che hanno voluto omaggiare il gesto eroico del bambino.