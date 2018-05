La gara d'andata si chiude sullo 0 - 0 di partenza, in una gara nervosa e povera di vere occasioni da gol

Tutto come prima, ma con metà dei minuti a disposizione. Virtus Entella e Ascoli non si fanno male nella gara d’andata dei playout di Serie B, una partita viva, ma povera sul piano delle vere occasioni da gol, a conferma di due squadre particolarmente spuntate. 0 – 0 al Comunale di Chiavari, il che vuol dire che tra una settimana nel match di ritorno la formazione marchigiana avrà a disposizione anche il pareggio (con qualsiasi punteggio) in virtù del piazzamento in regular season.

Volpe, promosso dalle giovanili e capace di condurre la formazione ligure ai playout, schiera i suoi con un 4-2-3-1 che esalta le doti di Aramu e soprattutto dell’ex di giornata Gatto, in grande spolvero. Dall’altra parte Serse Cosmi, al primo playout della sua ventennale carriera, si affida al 3-5-1-1 visto nella seconda metà di campionato, con Clemenza a inventare alle spalle di Gaetano Monachello.

La gara parte a ritmi bassi, si può tastare l’evidente paura di sbagliare l’appuntamento più importante della stagione da parte di entrambe le squadre. I padroni di casa, col passare dei minuti, acquisiscono fiducia, e intorno alla mezz’ora vanno vicini al gol del vantaggio, con due occasioni nel giro di pochi secondi: prima Troiano calcia alto da pochi passi sugli sviluppi di un calcio piazzato, poi è il centravanti La Mantia a non trovare lo specchio della porta con un colpo di testa ravvicinato, dopo una grande azione personale di Gatto. L’Ascoli reagisce, e in chiusura di primo tempo sfiora la rete dello 0-1 con Bianchi, il cui colpo di testa termina di poco a lato.

In avvio di ripresa i bianconeri ripartono con maggior convinzione, cercando la via del gol con Clemenza, che calcia male con il destro un pallone che forse andava impattato con il sinistro. La gara, col passare dei minuti, si fa più spigolosa, e i tecnici provano a cambiarla con gli ingressi dalla panchina. Uno di questi, Icardi, impegna Agazzi a metà secondo tempo, con un destro sul primo palo deviato in corner dall’ex portiere del Cagliari. In generale sono i padroni di casa a crederci di più, quando le due squadre iniziano ad allungarsi, con una grande chance sul mancino di Aliji, di poco a lato. C’è tempo, nel finale, per un’accesa discussione tra Volpe e Cosmi, espulsi entrambi dall’arbitro Di Paolo.

TABELLINO

VIRTUS ENTELLA – ASCOLI 0 – 0

Virtus Entella (4-2-3-1): Paroni; De Santis, Pellizzer, Ceccarelli (dal 10′ s.t. Cremonesi), Aliji; Troiano, Crimi; Gatto (dal 30′ s.t. De Luca), Aramu, Eramo (dal 18′ s.t. Icardi); La Mantia. All.: Volpe.

Ascoli (3-5-1-1): Agazzi; Padella, Mengoni, Gigliotti; Mogos, D’Urso, Kanouté, Bianchi, Pinto; Clemenza (dal 30′ s.t. Lores Varela); Monachello (dal 37′ s.t. Rosseti). All.: Cosmi.

Note: ammoniti Bianchi (A), Gigliotti (A), Eramo (VE), Kanouté (A), Monachello (A).

Arbitro: Di Paolo della sezione di Avezzano.