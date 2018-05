Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sono state confermate e saranno ancora le Veline di Striscia la notizia

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva saranno le Veline anche della prossima stagione di Striscia la notizia. Ad annunciarlo Sorrisi.com che ha raccontato della visita delle due ballerine alla redazione del settimanale. Durante un’intervista esclusiva, le due ragazze hanno anche fatto trapelare la notizia.

Hanno infatti raccontato felici che continueranno a far parte del tg satirico di Mediaset. Le ballerine infatti non sono riuscite a nascondere la loro soddisfazione per la sperata conferma. Ma si sono anche raccontante parlando delle loro passioni e dei loro gusti.

Foto da Twitter