I Reds cercano la gloria come nel 1981: quando Kennedy, terzino destro del Liverpool, decise la finale contro i Blancos

Domani finalmente partirà la grande sfida europea, la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool: ormai ultimati i preparativi, lo stadio Olimpico di Kyev è pronto ad abbracciare le due diverse culture calcistiche di Real e Liverpool.

Corsi e ricorsi

Corsi e ricorsi storici sono il sale della vigilia di questa sfida: il Real, che intende continuare la sua egemonia in Europa, va a caccia della quarta Champions in cinque anni ma il Liverpool, che non sale sul tetto d’Europa dal 2005, può vantare un successo in finale contro le Merengues.

Un successo che risale al 1981, quando il terzino del Liverpool Kennedy decise all’81’ la finale del Parco dei Principi proprio contro il Real (1-0 il finale). Ma al Real servì la dura lezione impartita dagli inglesi: da quel giorno, infatti, i Blancos non persero più una finale di Champions, inanellando 6 successi europei in 37 anni.

Dati e statistiche

In generale, sono cinque i precedenti in Champions League tra Liverpool e Real Madrid (inserendo anche la finale del 1981, con la competizione allora denominata Coppa dei Campioni), con i Reds lievemente in vantaggio per 3-2 sui madrileni in termini di successi.

27-05-1981 – finale di Coppa dei Campioni – Parigi, Parco dei Principi: Liverpool-Real Madrid 1-0 (Kennedy)

25-02-2009 – andata ottavi Champions League – Madrid, Bernabeu: Real Madrid-Liverpool 0-1 (Benayoun)

10-03-2009 – ritorno ottavi Champions League – Liverpool, Anfield: Liverpool-Real Madrid 4-0 (Torres, Gerrard, Gerrard, Dossena)

22-10-2014 – girone B Champions League – Liverpool, Anfield: Liverpool-Real Madrid 0-3 (Ronaldo, Benzema, Benzema)

04-11-2014 – girone B Champions League – Madrid, Bernabeu: Real Madrid-Liverpool 1-0 (Benzema)

Probabili formazioni

Real Madrid (4-3-1-2): K. Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Cristiano Ronaldo, Benzema. All. Zinédine Zidane

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, S.Mané. All. Jürgen Klopp

Arbitro: Milorad Mazić (Serbia).