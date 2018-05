Sono stati fatti tre nomi che vanno al di là dell'immagine della classica conduttrice

Caterina Balivo dal prossimo settembre lascerà Detto Fatto e passerà a Rai 1 sembrerebbe per condurre il revival di Portobello. A sostituirla al timone di Detto Fatto però, non sarà Serena Rossi come era stato annunciato. L’attrice napoletana che aveva sostituito la Balivo nel periodo della maternità, ha preferito rinunciare per altri impegni e progetti lavorativi.

Stando a quanto riferisce TvBlog, nei corridoi Rai circola voce che dai piani alti stiano cercando qualcuno di diverso dalla tipica conduttrice. Sono emersi tre nomi infatti tre nomi inaspettati al di là di ogni previsione: Laura Chiatti, Elena Santarelli e Bianca Guaccero. Quindi due attrici e una showgirl tra le favorite per il programma pomeridiano di Rai 2. Chi sarà a trionfare?