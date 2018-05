Per la prima volta in tv dopo aver scoperto la malattia del figlio racconta cosa sta vivendo

Elena Santerelli ha raccontato la malattia del figlio per la prima volta in tv. La showgirl ospite di Silvia Toffanin a Verissimo si è mostrata forte e determinata nell’affrontare un momento così doloroso per la sua famiglia. “È la prova più difficile della mia vita. Non mi sono mai chiesta perché questa cosa sia successa proprio a me, l’ho accettata e ho fatto entrare il dolore dentro una parte di me. Sto soffrendo– ha confessato -, ma mi rimbocco le maniche, faccio quello che devo fare e vado avanti. Siamo una famiglia normale con un problema da risolvere”.

La positività di Elena Santarelli per aiutare Giacomo

Dalla scoperta del tumore, il figlio di Elena Santarelli è in cura all’Ospedale Bambin Gesù di Roma. “Ormai in casa siamo in sei: io, Bernardo, Giacomo, Greta, il cagnolino Neve e il tumore. Che c’è e lo affrontiamo. È una battaglia – ha raccontato – che si può assolutamente vincere, ne sono convinta. Le cure di Giacomo non sono ancora terminate ma siamo tutti superpositivi perché stanno andando nel verso in cui dovrebbero andare”.

Elena Santarelli ha fin da subito condiviso con tutti coloro che la seguono il suo dramma personale raccontato su Instagram i vari momenti della malattia di Giacomo, dalla scoperta alla presa di coscienza della malattia. Un modo per esorcizzare la paura e con il quale ha ricevuto il sostegno anche di chi sta vivendo o ha vissuto un momento simile. Intanto la showgirl non si dà per vinta e continua la sua battaglia contro un nemico tanto crudele quanto aggressivo. “Gli ingredienti per curare il tumore sono 4 – ha concluso -: la chemioterapia, la radioterapia, l’allegria della famiglia e la positività della mamma e del bambino”.

Foto da Twitter