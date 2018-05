La regione italiana in cui si registra il maggior numero di bambini scomparsi è il Lazio, seguito dal Piemonte. Si tratta soprattutto di minori non accompagnati che arrivano da paesi extraeuropei alla ricerca di una vita migliore, ma che finiscono nel mirino di sfruttatori e criminali

Il 25 maggio si celebra la Giornata mondiale dei bambini scomparsi, in ricordo di Ethan Paz, rapito a New York proprio il 25 maggio del 1979. In Italia sparisce un bambino ogni 48 ore e 4 su 5 non vengono più ritrovati. Secondo i dati di SOS Il telefono azzurro Onlus, il 2017 è stato uno degli anni più drammatici, con più di 3 denunce a settimana.

Il tragico fenomeno dei bambini scomparsi

La regione italiana in cui si registra il maggior numero di bambini scomparsi è il Lazio, mentre in Europa lo stato più colpito è la Romania. Si tratta soprattutto di minori non accompagnati che arrivano in Italia da paesi extraeuropei alla ricerca di una vita migliore, ma che finiscono nel mirino di sfruttatori e criminali.

Ben 147 dei 177 bambini scomparsi di cui si è occupato il Telefono azzurro nel 2017 non sono stati ritrovati. Soltanto il 16,9% dei minori dispersi è ritornato a casa, il resto è probabilmente morto o finito nei circuiti di sfruttamento sessuale e lavoro minorile. Negli ultimi 10 anni, circa 1125 bambini sono scappati da casa e da istituti o sono stati rapiti oppure addirittura portati via da uno dei genitori. Di questa tragedia si occupa il Telefono azzurro – insieme al ministero dell’Interno e alle forze dell’ordine – che gestisce il numero u nico europeo 116.000 attivo 24 ore su 24.

In Italia il fenomeno è in crescita dal 2009. L’anno peggiore, finora, è stato il 2016, un cui si sono registrate più di 4 scomparse ogni 7 giorni. Quasi un quarto dei casi totali del 2017 si è verificato nel Lazio, seguito dalla Lombardia che ha riportato il 22,7% dei casi. La situazione sembra essere più sotto controllo al Sud e nelle Isole.

Secondo i dati forniti da Europol, nei paesi europei spariscono 10 mila bambini non accompagnati ogni anno e soltanto pochissimi di loro vengono ritrovati. Nel 2017 è partito il progetto Amina, gestito da Missin Children Europe, a cui è collegata l’app “Miniila”, di cui in Italia si occupa il Telefono azzurro. In questo ai bambini migranti non accompagnati, vengono fornite informazioni sui loro diritti e un elenco dei servizi a disposizione: un pasto, un luogo per dormire e il wifi gratuito.