Silvia Provvedi mette le sue rotondità in primo piano, facendo impazzire tutti i suoi fan. L’ultimo scatto pubblicato sull’account Instagram “Le Donatella Official” è un eccesso di sensualità: la bella Silvia indossa un costumino bianco, facendo intravedere ogni dettaglio più…intimo.

Rotondità…in bella vista

Seno in bella vista, fondoschiena protagonista dello scatto ed è subito un esplosione di like e commenti. “Fate come me.. L’intelligenza prima di tutto.😂🙄👋 #Intellettualità” ha scritto Silvia. Peccato che in molti non abbiano apprezzato lo scatto…