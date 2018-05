Il premier in pectore Giuseppe Conte, dopo l’incontro di ieri con tutti i gruppi parlamentari a Montecitorio, è già al lavoro per compilare una lista di ministri. Saranno “politici come me”, ha detto ieri al termine delle consultazioni. Il lavoro va avanti ma i nodi da sciogliere restano. Al centro della contesa, tra Di Maio e Salvini da un lato e il Quirinale dall’altro, c’è la scelta del nuovo ministro dell’Economia.

Gentiloni: “Basta poco per andare fuori strada”

Paolo Gentiloni, premier uscente, ha salutato i dipendenti di Palazzo Chigi con queste parole. “Risalire una china per cinque lunghi anni come l’Italia ha fatto non è semplice: purtroppo ad andare fuori strada non servono cinque anni ma pochi mesi, a volte poche settimane”. E ha aggiunto: “Bisogna curare le ferite ancora aperte ma farlo cercando di andare avanti, mantenere qualità, responsabilità e impegni nell’azione di governo. Credo sia molto importante e sia l’unico messaggio che è giusto mandare al governo che nei prossimi giorni sostituirà quello che io ho presieduto”.

Ore 11:40 – Un’ora e mezza di incontro con Visco

Il premier incaricato, Giuseppe Conte, ha raggiunto in taxi e seguito da un’auto di scorta, la sede di Banca Italia, per incontrare il governatore Ignazio Visco. “La tutela dei risparmi sarà uno degli impegni principali del governo del cambiamento“, ha scritto Conte sulla sua pagina Facebook. Intanto lo spread fra Btp e Bund ha sfondato quota 200 punti base, ai massimi da giugno 2017. È durato circa un’ora e mezza l’incontro tra Giuseppe Conte e Ignazio Visco a Palazzo Koch, sede di Banca Italia. Il presidente del Consiglio incaricato ha già lasciato il palazzo. Intanto è atteso anche un vertice tra Conte, Salvini e Di Maio, prima di presentare la squadra di governo a Sergio Mattarella.

Governo, Conte al lavoro sulla lista dei ministri

Il caso Savona ha interessato l’intera giornata di ieri. A parere del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Paolo Savona come ministro dell’Economia non garantirebbe un solido ancoraggio all’Unione Europea. Per Salvini e Di Maio, invece, è l’uomo più adatto a ricoprire quel ruolo, una figura di “assoluto rilievo”, ma il Colle ha ritenuto inammissibili i diktat dei due leader sul tema.

“Noi proponiamo, non imponiamo – ha detto Matteo Salvini -. Noi consigliamo, suggeriamo. Quando c’è il meglio a disposizione tu parti dal meglio e dal mio punto di vista e di tanti altri Savona è il meglio, è la garanzia che l’Italia possa tornare a sedersi ai tavoli europei da protagonista”. E mentre il nome di Savona vacilla, sembra riemergere quello di Giancarlo Giorgetti, il braccio destro del leader del Carroccio e capogruppo della Lega alla Camera.

Oggi Giuseppe Conte è di nuovo al lavoro per compilare l’intera rosa del suo Consiglio dei ministri. Tra i nodi da sciogliere, c’è quello sugli Esteri: il nome di Giampiero Massolo sembra in bilico. Diplomatico di lungo corso, presidente di Fincantieri e direttore generale dei Servizi Segreti, fino a ieri Massolo sembrava la persona scelta da Conte ma qualche incertezza comincia ad emergere. In lizza anche Moavero Milanesi, che fu ministro con Letta e Monti, ai rapporti con la Ue. Entrambi, però, potrebbero essere ostacolati dal fronte ortodosso dei Cinquestelle.

Conte entro oggi vedrà anche Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si cerca di far presto – d’altra parte di tempo ne è già stato speso tanto. L’obiettivo è quello di rimanere nel limite dei 12 ministeri con portafoglio e chiudere il passaggio parlamentare, con i due voti di fiducia entro mercoledì.

I due leader di Lega e M5S avrebbero la loro fetta di torta. Salvini, infatti, non ha mai negato di puntare al Viminale per avere mani libere su sicurezza e migranti. Di Maio, dal canto suo, guarda al ministero dello Sviluppo economico e del Lavoro, che si occuperà del dossier Ilva e della riforma della legge Fornero. “Credo che questo ministero debba andare al M5s”, ha detto lo stesso Di Maio in un videomessaggio postato sulla sua pagina Facebook.

Per le Infrastrutture sembra perdere consensi il nome di Laura Castelli, parlamentare piemontese del M5S, troppo sbilanciata col movimento no-Tav. In bilico anche quello di Mauro Colcorti. In base al patto iniziale, però, questo ministero toccava alla Lega. In corsa ci sono anche Roberto Calderoli, Armando Siri e Marco Corsini, commissario alla Pedemontana e vice avvocato generale dello Stato.

Alla Giustizia, il “risolutore dei problemi” dei 5 Stelle, Alfonso Bonafede, avrebbe superato la concorrenza della leghista Giulia Bongiorno. Per la Difesa, Di Maio punta su Riccardo Fraccaro, che però è in corsa anche per il ministero della Semplificazione. La Lega la spunta con le Politiche agricole dove Nicola Molteni potrebbe scalzare Luca Zaia.

Aleggia in nome di Vincenzo Spadafora per la Cultura. Spadafora fu Garante dell’infanzia e adolescenza quando Rutelli era ministro della Cultura e dal 2016 è molto vicino a Di Maio. Il suo nome, però, potrebbe finire anche sul ruolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

Tanti i ministeri che potrebbero andare alla Lega. Il Turismo e gli Affari regionali vede Gianmarco Centinaio in pole position. La vicepresidenza della Camera potrebbe andare al vicesegretario del Carroccio, Lorenzo Fontana. Simona Bordonali potrebbe sedere sulla poltrona del ministero della Famiglia e disabilità. Se Spadafora venisse spostato ad un altro dicastero, Salvini proporrebbe Emilio Carelli alla Cultura. Tra i pentastellati ci sarebbero Danilo Toninelli alla Funzione pubblica e Sergio Costa, generale di Brigata dell’arma dei carabinieri, per l’Ambiente.

L’Istruzione vede sempre più stabile il nome di Salvatore Giuliano. Per la Salute c’è il nome di Armando Bartolazzi, anatomopatologo del S. Andrea di Roma, ma anche Giulia Grillo, attuale capogruppo del M5S alla Camera, aspira a quella nomina.