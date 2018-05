Sparita nell'agosto del 1975 nei boschi del Cadore, fu seguita dalla banda di criminali romani in vacanza e poi sequestrata e portata sul lago Trasimeno. Il branco l'avrebbe poi violentata e uccisa

Angelo Izzo

Choc, incredulità e sconcerto dopo le ultime dichiarazioni di Angelo Izzo, uno dei “mostri” del Circeo. L’uomo ha riferito ai magistrati che Rossella Corazzin, la 17enne veneta sparita il 21 agosto 1975 nei boschi del in Cadore, fu seguita dalla banda di criminali romani in vacanza in Cadore e poi sequestrata e portata sul lago Trasimeno. Il branco l’avrebbe poi violentata e uccisa. La ragazza era stata scelta perché vergine, ha spiegato ancora l’uomo condannato a due ergastoli. Lo riferisce l’edizione on line del Gazzettino.