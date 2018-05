"ISVN non è propriamente un porno-porno e nemmeno un documentario - ha detto la regista - quanto piuttosto un film di ricerca dove cerco di avvicinarmi a Valentina e al linguaggio pornografico"

Esce nelle sale il 29 maggio il film “Io sono Valentina Nappi“, frutto della collaborazione tra la pornostar e la regista Monica Stambrini. Un documentario in cui Valentina viene ripresa insieme a Lorenzo, il suo amante. I due si incontrano, si baciano, tra di loro c’è una grossa complicità e la trasmettono al pubblico grazie alla cinepresa.

“ISVN è il secondo film che faccio con Valentina Nappi – ha detto la regista a Tgcom -. Valentina mi ha proposto di girare un porno-porno e io non ho saputo dire di no. […] ISVN non è propriamente un porno-porno e nemmeno un documentario, quanto piuttosto un film di ricerca dove cerco di avvicinarmi a Valentina e al linguaggio pornografico”.

Obiettivo di Valentina Nappi e della regista è quello di riportare il porno al cinema, trasformando progressivamente la società. Il film verrà proiettato a Bologna, il 29 maggio, al Kinodromo (ore 19.30 e 21.30); a Milano, il 30 maggio, al cinema Arcobaleno (ore 21.30), infine a Roma, l’1 giugno, al Blue Moon (ore 20.00). Seguirà l’incontro con la regista e con Valentina Nappi.