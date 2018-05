I Blues rappresenterebbero una scelta romantica, qualora sulla panchina si dovesse sedere Maurizio Sarri

Il mercato della Juventus, ve lo raccontavamo nei giorni scorsi, si è aperto con la caccia ad Alvaro Morata, possibile cavallo di ritorno che sarebbe molto gradito a Max Allegri, intenzionato a ringiovanire la rosa in un’estate che si prospetta cruciale per rinnovare il ciclo vincente dei bianconeri. Non è da escludere, dunque, che per arrivare ai tanti giovani messi nel mirino da Marotta, sia necessario passare anche per qualche cessione eccellente, come potrebbe essere quella di Gonzalo Higuain.

Il centravanti argentino, arrivato due estati fa dal Napoli per 90 milioni di euro, non sarebbe più incedibile, e davanti a un’offerta importante potrebbe lasciare Torino, considerando che un eventuale arrivo di Morata creerebbe forse qualche problema sul piano della coesistenza tra i due. Stando ai più maligni, addirittura, Higuain è già certo del suo addio alla Juventus, al punto da aver disdetto il contratto della sua casa piemontese.

Sul Pipita, è forte da tempo l’interessamento del Paris Saint-Germain, intenzionato a fare di tutto pur di andare a caccia della Champions League, e con un Cavani in probabile uscita con destinazione Atletico Madrid. All’ombra della Tour Eiffel, l’argentino andrebbe a comporre un tridente da sogno con Neymar e Mbappé, e potrebbe ritrovare Gigi Buffon, destinato alla firma con i campioni di Francia per l’ultima avventura della sua ultraventennale carriera.

La pista più romantica, escludendo un ritorno al Napoli che al momento sembra fantascienza, è quella di un ricongiungimento con Maurizio Sarri, qualora il tecnico toscano, che con Higuain ha un rapporto particolarmente stretto dopo la stagione da record vissuta insieme in Campania, dovesse essere scelto dal Chelsea per sostituire Antonio Conte, in continua situazione di frizione con la dirigenza dei Blues.