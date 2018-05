Dopo l'allarme dato da alcuni passanti, sul posto è arrivata un'auto medica del 118, insieme alla Croce gialla e ai carabinieri, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare

La Spezia, 26enne trovato morto per strada

Il cadavere del ragazzo è stato trovato poco prima dell’alba. Dopo l’allarme dato da alcuni passanti, sul posto è arrivata un’auto medica del 118, insieme alla Croce gialla e ai carabinieri, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare e alle 6:30 è stato dichiarato morto.