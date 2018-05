Oltre 2 mila metri quadri complessivi, di cui 442 di giardino e 400 di terrazza, ma anche una Spa, una palestra, una zona per il personale di servizio e 4 piani di lusso estremo

Oltre 2 mila metri quadri complessivi, di cui 442 di giardino e 400 di terrazza, ma anche una Spa, una palestra, una zona per il personale di servizio e 4 piani di lusso estremo. È in vendita a Milano l’elegantissima villa di Santo Versace, fratello di Gianni, progettata dagli architetti Carlo De Carli e Antonio Carmiati tra il 1953 e il 1954.

L’annuncio è stato pubblicato sul sito dell’agenzia immobiliare Coldwell Banker e la casa è in vendita a 33 milioni di euro, un prezzo “scontato” del 30% rispetto ai 49 milioni del 2012.

L’immobile si trova in via Giardini, una delle zone più esclusive di Milano tra Brera, via Manzoni e via Monte Napoleone. La dimora, si legge nell’annuncio, può essere utilizzata anche come sede di un’azienda.

