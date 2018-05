Durante l’ultima conferenza stampa di Jurgen Klopp , l’allenatore è stato chiaro: “Loro hanno più esperienza, ma sul campo conta poco. Giocheremo il nostro calcio, useremo le nostre tattiche e finché avremo una chance a me basterà per crederci. Il Real è fenomenale, ma noi meritiamo di essere qui e faremo di tutto per vincere”.

La conferenza stampa

“Giocare partite di questo tipo è una cosa veramente grossa – dichiara Klopp -, c’è tanto lavoro da fare per un allenatore soprattutto dal punto di vista mentale. Ero più emozionato l’altra volta a Wembley, anche perché avrebbe potuto essere la prima e ultima volta. Giocammo una grande partita e dopo la partita ero convinto che avrei avuto un’altra possibilità e ringrazio questi ragazzi per avermela regalata. Hanno fatto uno sforzo incredibile, ma meritiamo davvero di essere qui. Ora giochiamocela a calcio”.

“Il Real Madrid è una corazzata ed è difficile da affrontare – ha poi aggiunto -. L’esperienza è tutta dalla loro parte, hanno giocatori abituati a giocare questo tipo di partite, ma sul campo di calcio quando inizia la partita tutto questo non conta. Noi dovremo giocare al loro livello e c’è un modo per farlo che si chiama tattica – ha continuato Klopp -. Esiste apposta per permettere alle squadre inferiori di competere con squadra sulla carta considerate superiori. Per questo sono sicuro che ci faremo trovare pronti e faremo vedere cosa abbiamo imparato durante tutto questo cammino. Vincere la Champions è possibile, facendo il nostro gioco in primis e poi cercando di limitare i loro punti di forza”.

“La nostra forza è lo spirito di gruppo – si è esposto il tedesco -. Siamo un’ottima squadra, ma col tempo siamo cresciuti nell’unità di gruppo e lo avete visto tutto. Siamo arrivati fin qua remando tutti nella stessa direzione e al 100% è la nostra forza migliore”. Salah è in dubbio se interrompere il ramadan: “Non ho niente da dire su quello perché è una cosa privata di Momo. In allenamento ho visto che è al 100%. Non so se sarà in grado di rompere il dominio di Ronaldo e Messi, non è importante. A un tecnico non interessano queste cose, l’importante è che dia tutto per la squadra. In questa stagione è stato eccezionale, incredibile e ha ancora una partita da giocare. Non sarà facile ripetersi, ma in questa stagione è stato pazzesco”.

“Non abbiamo fatto molto in questa settimana, ma la squadra non ha nulla da perdere. Se vinceremo sarà tutto merito loro, altrimenti le responsabilità saranno le mie. Il messaggio principale è – continua Klopp – quello di giocare come sappiamo e viverci la serata di domani, una serata di calcio emozionante. Diamo tutto, lottiamo per il compagno e facciamo quello che sappiamo fare in una partita di calcio”.

“Non ho dubbi che loro siano forti anche fuori dal campo, ma non c’è bisogno di comparare le rose. Dobbiamo sfidarci sul campo e conterà solo quello che sarà fatto sul campo. Abbiamo lavorato per essere freschi sul campo e dovremo anche essere fortunati per vincere la Champions. Sfideremo il Real in tutte le posizioni del campo, ci faremo trovare pronti con le nostre qualità. Ci sono anche altre squadre con più qualità di noi, ma in finale – conclude – c’è il Liverpool...”.