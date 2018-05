Il Bari scivola dal sesto al settimo posto nella classifica finale a scapito del Cittadella. Il prossimo 3 giugno, pertanto, la partita del primo turno dei playoff fra veneti e pugliesi si giocherà a Cittadella e non a Bari

Due punti di penalizzazione in classifica al Bari e inversione di campo per la prima partita dei play off. Lo ha deciso il Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare. La società era stata deferita a seguito di segnalazione della Covisoc per irregolarità amministrative. Il Tfn, presieduto da Cesare Mastrocola, ha inoltre sanzionato con tre mesi di inibizione Cosmo Antonio Giancaspro, presidente del cda e legale rappresentante della società. Prosciolto Giovanni Palasciano, socio partner della Ria Grant Thornton, soggetto responsabile del controllo contabile del Bari.

Bari penalizzato

Dovendo scontare la penalizzazione in questo campionato, il Bari scivola dal sesto al settimo posto nella classifica finale a scapito del Cittadella. Il prossimo 3 giugno, pertanto, la partita del primo turno dei playoff fra veneti e pugliesi si giocherà a Cittadella e non a Bari.