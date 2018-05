Tutto pronto a Kiev per l'attesissima finale tra le merengues e i Reds: le scelte dei due allenatori

Tutto pronto a Kiev per l’attesissima finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool. A un’ora dal calcio d’inizio, ecco le formazioni ufficiali delle due squadre. Zidane, che potrebbe entrare ancor di più nella storia della competizione con il terzo successo consecutivo (al terzo anno sulla panchina del Real), si affida allo stesso undici titolare che un anno fa soffiò la coppa alla Juventus a Cardiff: in campo Benzema, e non Bale, nel tridente con Isco e Cristiano Ronaldo. Klopp, dal canto suo, risponde con il trio delle meraviglie dei Reds di questa stagione, Salah, Firmino e Mané, protagonisti della cavalcata in Champions League.

Le formazioni ufficiali

REAL MADRID-LIVERPOOL

Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Cristiano Ronaldo, Benzema. A disposizione: Casilla, Nacho, Theo Hernandez, Vazquez, Bale, Kovacic, Asensio. All.: Zidane.

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. A disposizione: Mignolet, Klavan, Clyne, Moreno, Lallana, Can, Solanke. All.: Klopp.