Tutto ruota attorno al nome di Savona designato ministro all'Economia. Di Maio e Salvini non cedono, il Quirinale prende tempo e Conte cerca di mediare

“Questa partita del governo o si chiude entro le prossime 24 ore o non si chiude più, abbiamo già aspettato abbastanza”. Sono le parole del capo politico del M5s, Luigi Di Maio. Sulla stessa linea il leader della Lega, Matteo Salvini: “O si parte o per noi basta, mi rifiuto di trattare ancora per settimane“.

Salvini e Di Maio vogliono Savona all’Economia

La tensione rimane molto alta perchè tutto può chiudersi in pochi minuti, nel bene e nel male. Continua però lo stallo, provocato dallo scontro tra Quirinale e Lega-M5s sul nodo Paolo Savona al ministero dell’Economia.