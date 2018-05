Venticinque anni dopo la morte del padre, vittima di un tornado, Will è un meteorologo del Governo impegnato a studiare Tammy: un uragano, dalla violenza inaudita, in arrivo sull’Alabamada. Durante le operazioni di evacuazione Will, suo fratello Breeze e l’agente del Tesoro Casey si ritrovano soli in mezzo alla furia dell’uragano e, inoltre, alle prese con un gruppo di rapinatori che vuole approfittare dell’imminente catastrofe per compiere il colpo del secolo: una rapina da 600 milioni di dollari alla Zecca dello Stato.