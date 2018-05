Il capitano del Napoli sembra ormai a un passo dall'addio, dopo undici anni all'ombra del Vesuvio

Dopo undici anni, Marek Hamsik sembra per la prima volta davvero intenzionato a lasciare Napoli e il Napoli. Il capitano azzurro, che già a inizio settimana aveva manifestato la sua volontà di provare un’avventura cinese, ha rivelato dei retroscena sul nuovo tecnico Ancelotti: “Carlo mi ha chiamato per invitarmi a rimanere, io per il momento sono un calciatore del Napoli. Confesso che la Cina mi tenta, è un trasferimento stimolante. Ci sono stato solo una volta, quando giocammo la Supercoppa all’Olimpico”.

Per il momento, un po’ di realx nella sua amata Slovacchia: “Mi sono concesso dei giorni di riposo, sono stato a giocare a calcio con i miei amici e a golf con il ct della nazionale Kozak”.