Tutti i numeri scelti dagli azzurri per le prime partite di Mancini sulla panchina dell'Italia

L’Italia si prepara ad affrontare le prime amichevoli sotto la guida di Roberto Mancini, e, mai come questa volta, c’era attenzione per conoscere la numerazione scelta dai giocatori, visto il ricambio generazionale portato in atto dal nuovo CT. Ebbene, la pesante eredità della numero 1 di Buffon è stata raccolta da Sirigu, il più esperto del lotto dei portieri, mentre la maglia numero 10 è stata scelta da Lorenzo Insigne.

Torna Mario Balotelli e per lui è pronto il 9, mentre Lorenzo Pellegrini, fresco di matrimonio, ha scelto la 16 del suo compagno e idolo Daniele De Rossi. Questo l’elenco completo dei numeri scelti dagli azzurri per le prossime amichevoli.

Portieri

Donnarumma 22

Perin 12

Sirigu 1

Difensori

Bonucci 19

Caldara 5

Criscito 4

D’Ambrosio 3

De Sciglio 2

Florenzi 24

Romagnoli 6

Rugani 15

Zappacosta 21

Centrocampisti

Baselli 26

Bonaventura 8

Cristante 23

Jorginho 14

Mandragora 27

Pellegrini 16

Attaccanti

Balotelli 9

Belotti 11

Berardi 18

Chiesa 25

Insigne 10

Politano 17

Verdi 20

Zaza 7