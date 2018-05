Direttore dell'orchestra Rai e del Festival di Sanremo, Caruso lavorò anche per "Fantastico", "Serata d'onore", "Domenica In" e altri programmi tv

È scomparso all’età di 82 anni il maestro d’orchestra Pippo Caruso, storico amico di Pippo Baudo, con il quale ha lavorato per numerosi anni. Direttore dell’orchestra Rai e del Festival di Sanremo, Caruso lavorò anche per “Fantastico”, “Serata d’onore”, “Domenica In” e altri programmi tv.

La notizia è stata data all’Ansa e confermata da Pippo Baudo, che si è detto distrutto per la perdita. I funerali saranno celebrati domani, 29 maggio, alle 16, nella chiesa Santa Croce di Passo Corese, frazione del Comune di Fara in Sabina in provincia di Rieti.