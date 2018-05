Damigelle e testimoni on sapete più cosa inventarvi? Ecco una piccola guida

Organizzare l’addio al celibato o al nubilato in maniera originale e indimenticabile è diventato davvero arduo. Spesso infatti damigelle e testimoni non sanno più cosa inventarsi per rendere unica l’ultima avventura da single dello sposo e della sposa, rischiando di ricadere nel banale e nel “già visto”. Il portale di viaggi Momondo.it ha stilato una classifica delle mete più in e alternative per vivere un’esperienza da sogno. Noi ve ne proponiamo 5 assolutamente esclusive.

Addio al nubilato a Parigi: a lezione di can can

Parigi è da sempre una delle mete più ambite per una vacanza all’insegna del romanticismo, ma non sempre è così. Nella capitale francese infatti il Paradis Latin, uno dei locali storici della Ville Lumière, offre un’esperienza assolutamente stravagante perfetta per un addio al nubilato. E’ infatti possibile prenotare una lezione di gruppo di can can in occasione della serata “Belle Epoque”, organizzata nel locale una volta al mese.

Tutte le invitate, dopo essersi affidate alla guida di un corpo di ballo d’eccezione, possono esibirsi sul palco con tanto di costumi di scena. Smessi gli abiti si può degustare un prelibato aperitivo terminato il quale viene consegnato l’attestato di cancaneuse.

Tour delle birre in Belgio per un addio al celibato al luppolo

E’ inutile dire che il Belgio è uno dei massimi Paesi produttori di birra. Allora perché non perdersi tra le strade della bevanda al luppolo tra un’abbazia trappista e un birrificio? Insieme alle birre prodotte dagli esperti monaci cistercensi è possibile inoltre gustare in accoppiata ottimi formaggi e delizioso cioccolato.

Rafting in Croazia

Gli sposi sono tipi avventurosi? La location ideale per loro sarà allora la Croazia dove il fiume Cetina offre una delle più belle esperienze di rafting in assoluto. Il fiume infatti si snoda tra canyon, cascate, grotte e piscine naturali offrendo un panorama adrenalinico unico nel suo genere.

Cena in mongolfiera in Val d’Aosta

Sorvolare le vette della Val d’Aosta o le colline toscane in mongolfiera si colloca tra le preferenze per uno sposo o una sposa che ama l’alta quota. Il breve viaggio a 3000 metri d’altezza si può associare a un aperitivo e, perché no, a una brunch o a una cena in grande stile.

A passo di flamenco a Siviglia

Oltre a un’ottima destinazione per degustare cibo tipico ed immergersi nelle atmosfere calde della Spagna, Siviglia è anche il luogo ideale per organizzare una festa diversa dal solito. Gli sposi infatti potranno essere iscritti (magari a loro insaputa) a un workshop di Taller Flamenco, nel quartiere della Macarena. Al termine delle lezioni di coreografia gli sposi saranno i protagonisti di un inedito spettacolo dopo il quale scatenarsi fino a tarda notte.