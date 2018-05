Secondo gli ultimi dati i tassi di obesità in Italia sono ancora elevati

Nonostante l’Italia sia la culla della dieta del Mediterraneo, i nostri bambini sono tra i più grassi d’Europa. E’ soprattutto il Sud Italia a registrare un alto tasso di obesità infantile con un 21% tra i maschi e un 38% per le bambine, tra i più alti indici di sovrappeso in Europa

I dati OMS sull’obesità infatile

A riferirlo la Childhood Obesity Surveillance Initiative (2015-17) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo studio ha coinvolto 250 mila bambini di 6-10 anni e, stando agli ultimi dati, un ragazzo su cinque è obeso. Questo accade non solo in Italia ma anche a Cipro, in Spagna, in Grecia e a Malta sebbene le stesse ricerche dimostrino che il problema si stia lentamente arginando con una notevole riduzione.

Tra le buone abitudini in aumento il consumo di frutta e verdura e la ridotta assunzione di junk food, cibo spazzatura. Per assicurare un miglioramento costante, avvertono dall’OMS, bisogna incrementare il consumo di cibi salutari limitando quello di dolci e cibi ipercalorici. Se si considera invece il Nord Europa tra i Paesi più in linea con i tassi di obesità più bassi si inseriscono i bambini di Francia, Norvegia, Irlanda, Danimarca, Lituania.