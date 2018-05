Ferrara, trovato il bimbo scomparso a Modena: affidato ai servizi sociali

Lo ha deciso la Procura per i minori di Bologna "in attesa che vengano acclarati tutti gli aspetti relativi alle motivazioni dell'allontanamento e alla permanenza sul territorio ferrarese, non trascurando la possibilità che sia stato aiutato da qualcuno nel corso di queste giornate"