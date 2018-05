Il processo sulle 'spese pazze' vede imputati vede imputati Edoardo Rixi, deputato della Lega, Francesco Bruzzone, ex presidente del consiglio regionale, e altre 21 persone

Entra nel vivo il processo sulle ‘spese pazze‘ nella Regione Liguria. Giancarlo Giorgetti, vicesegretario della Lega, ha testimoniato oggi a Genova nell’ambito dell’inchiesta che vede imputati Edoardo Rixi, deputato della Lega, l’ex presidente del consiglio regionale Francesco Bruzzone (Lega) e altre 21 persone, che erano consiglieri nella legislatura 2010-2015.

L’impianto accusatorio del pm Francesco Pinto

I consiglieri di diversi partiti avrebbero sperperato i soldi pubblici in cene, viaggi, gite al luna park, birre, gratta e vinci, ostriche, fiori e biscottini: ciò è quanto emerge dall’accusa sostenuta dal pm Francesco Pinto. In alcuni casi, secondo gli inquirenti, venivano consegnate ricevute dimenticate da ignari avventori; in altri, invece, venivano modificati gli importi a mano.

Inoltre, ai due politici imputati vengono contestate spese non corrette rispettivamente per nove mila euro a Bruzzone e 19 mila a Rixi.