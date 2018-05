Pace fatta tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. Gli scatti hot

Fabrizio Corona di nuovo sulla cresta dell’onda del gossip. A far parlare sono soprattutto gli incontri tra Corona e Belen, ma anche il tira e molla con Silvia Provvedi. I due infatti si sono lasciati più volte per poi tornare sempre insieme anche se la Provvedi aveva lamentato un volta faccia di Corona dopo l’uscita dal carcere. La Provvedi aveva fatto sapere di avere abbandonato i progetti fatti con Corona in questi anni ma sembra averci ripensato.

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona insieme a Roma

La coppia Corona-Provvedi è stata infatti avvistata a Roma in atteggiamento complice e felice. I due sono sembrati più innamorati che mai, tra abbracci di fuoco e baci di passione. Lasciata Milano partecipano ad un evento mondano, salendo in consolle e giocando a fare i dj per una notte. Il tutto è stato documentato prontamente dai flash dei fotografi mentre loro sorridenti fanno capire che i litigi sono ormai acqua passata. Forse.

Foto Lapresse