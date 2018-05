La strada tracciata sembra ormai quella dello scontro istituzionale: "A questo punto chiederemo a tutti gli amministratori della Lega in Lombardia di rimuovere immediatamente dai loro uffici pubblici la foto di Mattarella"

Il veto presidenziale su Giuseppe Savona, il passo indietro di Conte, il durissimo discorso a forte connotazione politica di Mattarella e la richiesta di impeachment per il Capo dello Stato da parte di Lega, M5S e FdI. La notte più lunga della storia repubblicana dai tempi delle stragi di Stato ha “sconvolto” gli analisti politici di tutto il mondo che analizzano anche la nomina a sorpresa di Carlo Cottarelli come “traghettatore” verso un governo tecnico.

Negli Usa si guarda con grande preoccupazione alla crisi istituzionale italiana. “L’Italia nel caos dopo falliti sforzi per formare il primo governo populista dell’Europa Occidentale”, si legge nel sito del Washington Post che ripercorre le ultimi sviluppi politici in Italia. “L’Italia è piombata nel caos politico domenica dopo che il veto presidenziale verso un ministro delle finanze euroscettico ha provocato l’apparente fallimento del tentativo di formare il primo governo pienamente populista dell’Europa Occidentale”, ha aggiunto.

Anche il New York Times pubblica in queste ore sul suo sito un articolo a riguardo, dal titolo: “I partiti populisti italiani, sull’orlo del potere, non riescono a formare un governo”. La Cnn sul suo sito titola invece: “Il presidente italiano si accinge a nominare un primo ministro non-politico”.

Governo, Mattarella e l’impeachment per Mattarella

“Carlo Cottarelli è un uomo di esperienza ed è la scelta preferita di Silvio Berlusconi“, scrive poi il New York Times che, dopo aver sottolineato negli ultimi giorni la mancanza di esperienza politica da parte di Giuseppe Conte, mette ora in evidenza come l’ex ‘Mister forbici’ è un uomo che ha costruito la sua preparazione lavorando al Fondo monetario internazionale come direttore del dipartimento che si occupa degli affari relativi ai bilancio degli stati e dopo aver lavorato in Banca d’Italia e all’Eni. Cottarelli – si sottolinea – parla anche in maniera fluente la lingua inglese“.

E se all’estero l’attenzione è massima, in Italia si respira una aria pesantissima. Si parla quasi ovunque di impeachment, di tradimento presidenziale, di reazioni anche violente “se necessarie” per difendere la volontà popolare. Anche la “mite” Chiara Appendino, sindaca grillina di Torino, alza i toni: “Questo Paese ha bisogno di un cambiamento vero e ne ha bisogno il prima possibile. Ringrazio Luigi Di Maio, il Movimento 5 Stelle e tutti quelli che fino ad oggi si dono battuti per questo obiettivi. E che sono sicura continueranno a farlo, fino alla svolta”. E ieri sera, proprio in piazza Castello, sotto il palazzo della prefettura, per protesta si sono radunati alcuni militanti e sostenitori di M5S.

Lega e M5S minacciano, il Pd fa da paciere

“Bocciando Savona come Ministro dell’Economia proposto dal presidente del consiglio incaricato, oggi la democrazia italiana è stata ferita a morte – ha commentato Paolo Grimoldi della Lega – Siamo profondamente preoccupati e indignati per una decisione di inaudita gravita’. La Lega era ed è pronta a governare con i propri ministri per liberare il Paese dalle catene che evidentemente Berlino e Bruxelles hanno messo alle caviglie del nostro paese”.

La strada è quella dello scontro istituzionale, a partire da gesti duramente simbolici: “A questo punto chiederemo a tutti gli amministratori della Lega in Lombardia di rimuovere immediatamente dai loro uffici pubblici la foto di Mattarella, che non rappresenta più un garante imparziale dei cittadini“.

Infine c’è chi, come il Pd, fa da scudo attorno a Mattarella organizzando una manifestazione di piazza a difesa delle prerogative costituzionali: “Costituzione sotto attacco. Bisogna resistere e reagire“. A lanciare l’appello su Fb è stato il segretario mettopolitano del Pd torinese che invita “tutte le forze democratiche a ritrovarci oggi alle 18.30 in piazza Castello”. “Come Pd siamo pronti alla mobilitazione per difendere le nostre istituzioni. Scendiamo in piazza”.