Secondo alcune indiscrezioni diffuse dal sito di gossip TMZ, i due neo sposini, Harry e Meghan, sarebbero in procinto di partire per il Canada, terra di boschi e luoghi da urlo. La location fu già scelta a suo tempo dalla regina Elisabetta II e il principe Filippo e da bisnonni, Giorgio VI e la regina madre. Il luogo prescelto per la prima vacanza da sposati è il Fairmont Jasper Park Lodge in Alberta, in Canada.

Costo del soggiorno? Dalle 2 mila alle 5 mila sterline a notte. L’enorme padiglione è dotato di serra, veranda, parcheggio privato, terrazza con barbecue, sei camere da letto e sei bagni. La location, elegante e confortevole, è ” il luogo perfetto per accogliere famiglia e amici o per celebrare un’occasione speciale”, si legge nella brochure del resort.