Il Mancio cerca la prima gloria in azzurro nell'amichevole di questa sera contro l'Arabia Saudita

L’Italia è in campo, nell’amichevole contro l’Arabia Saudita, all’AFG, Arena di San Gallo in Svizzera. Un match dal sapore unico per il neo ct Roberto Mancini, che debutterà per la prima volta sulla panchina della Nazionale italiana e che intende inaugurare al meglio il suo ciclo in azzurro.

Tanta l’attesa per questa nuova Italia disegnata da Mancini: in particolare i radar sono puntati su Mario Balotelli, l’attaccante del Nizza che dopo quattro anni ritrova la maglia azzurro. Tra i pali fiducia a Gigio Donnarumma: mentre sarà interessante valutare la prova di Pellegrini e Politano, due giovani che si inseriscono in orbita Nazionale, dopo aver disputato una buona stagione nei loro club d’appartenenza (Roma e Sassuolo).

TABELLINO

ITALIA-ARABIA SAUDITA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Romagnoli, Criscito; Pellegrini, Jorghinho, Florenzi; Politano, Balotelli, Insigne.

A disposizione: Perin, Sirigu, Caldara, D’Ambrosio, De Sciglio, Rugani, Baselli, Bonaventura, Cristante, Mandragora, Belotti, Berardi, Chiesa, Verdi.

CT: Roberto Mancini.

ARABIA SAUDITA (4-3-3): Alowasi; Al Mowalad, Omar Hawsawi, Osama Hawsawi, Al Shahrani; Al Jassim, Al Faraj, Al Muwallad; Al Dawsari, Al Sahlawi, Bahebri.

A disposizione: Al Qarni, Al Mosailem, Al Mayuf, Al Harbi, Al Breik, Motaz Hawsawi, Jahfali, Al Bulaihi, Abdullah Al Khaibari, Al Khaibri, Otayf, Al Mogahwi, Al Abed, Kanno, Al Kwikbi, Al Shehri, Assiri.

CT: Juan Antonio Pizzi.

Arbitro Sandro Scharer (Svizzera).