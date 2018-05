Il drammatico episodio della caduta era avvenuto sabato sera a Pisa, ma ieri il quadro clinico si è improvvisamente aggravato ed il piccolo è morto. La cartella è sottoposta al vaglio degli inquirenti

Il padre lo stava cullando per farlo addormentare, quando si è consumata al tragedia. Il neonato, infatti, è caduto per terra e, dopo il tempestivo ricovero in ospedale, è morto. Il piccolo aveva solo 2 mesi.

Le circostanze della morte

Il drammatico episodio è avvenuto a Pisa. Il bambino è scivolato dalle braccia del padre battendo la testa. La caduta, purtroppo, è stata fatale. Il papà, peraltro, è un medico pisano in servizio a Empoli.

Nonostante l’assenza di lesioni esterne (almeno apparenti), il padre ha ritenuto di portare il neonato al pronto soccorso quanto prima, allarmato dal pianto straziante. Da qui il ricovero in osservazione al reparto di neonatologia. Il peggioramento del quadro clinico, poi, è stato quasi improvviso. La morte è avvenuta ieri. Ora sarà la magistratura a stabilire se eseguire o meno l’autopsia che potrebbe chiarire le circostanze dell’accaduto. La cartella clinica è già agli atti.