Parigi, clandestino maliano salva bimbo e diventa un eroe

Mamoudou Grassama, un giovane maliano di 22 anni, clandestino in Francia, ha salvato un bimbo di 4 anni e in poche ore è diventato un eroe per la nazione. Mamoudou ha scalato a mani nude la facciata di un palazzo per salvare un bambino sospeso nel vuoto dall’esterno di un balcone. Macron lo riceverà in mattinata all’Eliseo per congratularsi con lui.

I social premono per la regolarizzazione del giovane maliano clandestino, dopo l’eroico gesto. Lo stesso presidente Emmanuel Macron, infatti, lo riceverà all’Eliseo. Mamoudou si stava recando in un bar per vedere la finale di Champions League, quando si è accorto del bambino sospeso nel vuoto. Il ragazzo, balzando da un balcone all’altro, ha raggiunto il piccolo e lo ha messo in salvo. Sembra che i genitori avessero lasciato il bambino solo a casa. Il padre è adesso in stato di fermo, mentre il piccolo è stato affidato all’ufficio per la protezione dei minori.