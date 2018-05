Il difensore livornese aveva accompagnato la squadra nella risalita dalla D fino alla Serie A dopo il fallimento

Dopo la discesa agli inferi del fallimento e il ritorno in Serie A con il suo Parma, per Alessandro Lucarelli è arrivato il momento di dire stop al calcio giocato. Il capitano dei ducali, protagonista delle tre promozioni consecutive che hanno riportato il club nella massima serie, ha dato l’annuncio del ritiro, durante i festeggiamenti per l’ultima promozione da record in città.

“Ho pensato a lungo in questi giorni, è dura ragazzi. Ho abbracciato Parma per 10 anni dando tutto me stesso, forse qualcosa in più. Ora che siamo di nuovo in Serie A, l’obiettivo è stato raggiunto. Ho mantenuto la promessa che vi avevo fatto 3 anni fa, e niente mi potrà ripagare di più di questa conquista. Adesso siete voi a dovermi abbracciare, a starmi vicino”.

La società ha deciso immediatamente di ritirare la maglia numero 6, indossata da Lucarelli durante i suoi dieci anni nella città emiliana, come omaggio al contributo del capitano, l’unico a restare in Serie D dopo il fallimento seguito alla scellerata gestione Ghirardi, con la grottesca parentesi dell’arrivo di Manenti alla guida del club.