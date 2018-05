Alcuni nomi sarebbero stati già rivelati ed è già polemica per la presenza di un concorrente

Confermato anche per quest’anno Pechino Express, condotto ancora una volta dal sardonico Costantino della Gherardesca. Il reality game di Rai 2 verrà trasmesso come sempre a fine settembre mentre il viaggio dei concorrenti inizierà a breve, stando alle indiscrezioni, il 22 giugno. La meta? Le nuove coppie di viaggiatori potrebbero volare in Africa, nello specifico Marocco, Tanzania e Sud Africa, location già rodate dalla versione francese del programma.

Le coppie di Pechino Express 7

Ancora i nomi non sono stati resi ufficialmente noti ma, secondo TvBlog e il settimanale Spy, alcune coppie sarebbero state già formate e un nome in particolare sta scatenando molte polemiche. A Pechino Express 7 ci saranno “le mannequin” ovvero le wags Federica Riccardi e Nicole Murgia (mogli dei calciatori Alessio Cerci e Andrea Bertolacci), “i poeti”, cioè i rapper Ensi e Raige.

Faranno parte della squadra anche i “mattutini” cioè la coppia composta da Adriana Volpe e Marcello Cirillo, conduttori de I Fatti Vostri e Mezzogiorno in Famiglia insieme alla coppia dei “surfisti” composta da Francisco Porcella e Andrea Montovoli. Infine si aggiungono al cast “i ridanciani” ossia Paola Caruso e Tommaso Zorzi. Confermata nel cast anche Rachele Fogar, figlia dell’esploratore Ambrogio Fogar.

A far discutere però è la presenza della coppia “madre e figlio” composta da Eleonora Brigliadori e Gabriele Gilbo. Il pubblico infatti non condivide le posizioni della Brigliadori sulla chemioterapia e sull’utilizzo per la cura dei tumori di metodi naturali e alternativi. La rete si è da subito schierata contro la partecipazione della conduttrice pubblicando invadendo i social di critiche.

“Trovo di cattivo gusto l’inserimento di # EleonoraBrigliadori all’interno del nuovo cast di # PechinoExpress”, scrive un utente su Twitter. E ancora: “Vergognosa la presenza di Eleonora Brigliadori, una persona che sconsiglia la chemioterapia e colpì Nadia Toffa. SONO INDIGNATO!”, si legge in un altro tweet.

Chissà che a questo punto la produzione ci ripensi…

Foto da Twitter